MONET モネ　ネックレス 35228

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商品詳細
中古品のため、気にならない程度の細かいキズ、くすみがあります。付属品はありません。防水加工＋プチプチにて発送致します。ブランドオークションで購入しております。購入後使用してません。オークション購入のため写真に写らない目立たないスレ等があるかもしれません。一度人手に渡ったものですので神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln259302.html
http://narcologia.ru/goods/composite993954.html
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