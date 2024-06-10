美品 ジャンニキャリーニ GIANNI CHIARINI ショルダーバッグ

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商品詳細
大人気の月末✨売り切りセール✨10月29日日曜日迄コメントなし、即購入OKです！！ジャンニキャリーニGIANNICHIARINIショルダーバッグ斜め掛けバッグ【カラー】ゴールド【サイズ】タテ約 １６cmヨコ約 ２５cmマチ約 ３cmショルダー長さ約５０cm【素材】レザー【仕様】内側ファスナーポケット×1内側ポケット×1★状態フロントの金属部分に若干の擦れがございますが、その他は気になる所はなく綺麗な美品です。◆購入先大手中古ブランドショップ中古品をご理解いただけない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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