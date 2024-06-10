【未使用品】Vivienne Westwoodヴィヴィアンウエストウッド長財布

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商品詳細
【商品名】VivienneWestwoodLONGWALLATEヴィヴィアンウエストウッド長財布ホワイト★ほぼ新品★未使用に近い★極美品★【付属品】財布本体外箱【商品状態】新品で購入しましたが、使う機会がないまま自宅保管しておりました。傷などもなく、ほぼ新品の状態の商品になります。今後、使う予定がありませんので、必要な方にお譲りしたいと思います。【商品サイズ・ポケット】縦9cm横19cm幅 2.5cm小銭入れ1、カード入れ8、札入れ2、【購入について】即購入可【発送について】ご購入後、迅速に発送対応いたします。【値下げ交渉】多少のお値引きは可能です。ご気軽にご相談ください。#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#longwallate#長財布
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