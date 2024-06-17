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商品詳細
Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：ショルダーバッグブランド：MICHAELKORS(マイケルコース)商品名：JETSETTRAVELクロスボディスモール-MKシグネチャーW型番：35R3GTVC1B実寸サイズ：縦:約14.5cm横:最小約20cm～最大約24cmマチ:約6cmショルダーストラップ:本体まで約60cm(調節可能な場合は最長を記載)カラー：ライトピンク×ピンク×アイボリー素材：コーテッドキャンバス×レザーコンディションの備考：【外側】 ・全体的⇒型崩れ目立つ【内側】 ・特筆すべきダメージなし【特記事項】 ・保存時のニオイあり製造番号・刻印：-シリアル：***付属品：保存袋、ポーチ(着脱可)、AirPodsケース返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。
http://narcologia.ru/goods/injure644067.html
http://narcologia.ru/goods/stage511897.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical610801.html
マイケルコース ショルダーバッグ
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