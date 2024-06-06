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美品！完売商品ムルーアセットアップ
商品番号 B80998233373
商品名

美品！完売商品ムルーアセットアップ
ブランド名 ムルーア
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着ました。ムルーアのセットアップです。ベルト付きです。カラー:アイボリー総額¥19030税込①クロップドハーフスリーブジャケット¥10340税込サイズフリーバスト96cm/着丈40cm/袖丈29.5cm/肩幅38.5cm春にピッタリのクロップド丈のジャケット◎■アイテムトレンドのクロップド丈のショートジャケット。フェミニンなアイテムにもマニッシュなアイテムにもマッチし、羽織るだけでこなれ感のあるスタイリングになります。5分丈の袖が露出を抑えてくれ、季節の変わり目や夏の軽い羽織りとしても活躍します。同じ素材のフロントタックスカートと合わせたセットアップのスタイリングがおすすめです。②フロントタックスカート¥8690税込サイズ1総丈86cm/ウエスト一部ゴム仕様:最小64最大70cmWOODバックルがポイント！シルエットにこだわったロングスカート◎■アイテム春のムードにぴったりなスカート。フロントのタックを入れることで緩やかなマーメイドになり女性らしいシルエットに。シンプルデザインなので様々なアイテムとマッチまします。同素材のクロップドハーフスリーブジャケットと合わせたセットアップのスタイリングがおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/choice589185.html
http://narcologia.ru/goods/ordering926479.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate241377.html
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