マックスマーラ ノースリーブシャツ

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます✨マックスマーラウイークエンドラインのノースリーブシャツです。リネン素材なのでナチュラルな雰囲気です。サイズ…M色…茶色よりの黄土色袖…ノースリーブ#MaxMara#マックスマーラ#リネン#ノースリーブ
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