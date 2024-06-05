【人気】トッコクローゼット　ネイビーニットフローラルスカートドッキングワンピース

商品名：ネイビーニット＆フローラルスカートドッキングワンピースブランド：toccocloset（トッコクローゼット）✨大人気のトッコクローゼットのドッキングワンピースです✨上半身はからだにフィット、きれいな花柄のフレアロングスカート♪カジュアルで優雅なスタイル♡デートやランチ会におすすめな1枚です✨✨#フォロー割り実施中！ビオレソレリス↑おすすめアイテムを続々追加中✨✨おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意しております♪⭐状態中古。古着の使用感少なめできれいです。（画像をご確認ください）⭐素材表地ポリエステル70%レーヨン25%ポリウレタン5%スカート生地ポリエステル100%裏地ポリエステル100%⭐サイズ［メーカー表記］［平置き］（単位約cm）身幅41肩幅36袖丈23総丈115⭐気持ちよくお取引するためにお伝えしたいことはプロフィールに明記しております。⭐画像は、実物と近い色味になるよう努めておりますが、限りがありますので、ご心配な方はご購入をお控えください。⭐ご不明な点はご購入前にご遠慮なくお問い合わせください＾＾no.819-7-ge-17R



袖口パール付きリブニットプルオーバー×チュールスカートドッキングワンピース【cosiel コシール】 tocco closet(トッコクローゼット)12/31スタート！スペシャルプライス ＊SALE品につき返品/交換/キャンセル/配送日指定不可/ラッピング不可



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