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【美品】フリークスストア　フィッシャーマンカーディガン
商品番号 K57439843794
商品名

【美品】フリークスストア　フィッシャーマンカーディガン
ブランド名 フリークスストア
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREAK’SSTOREフィッシャーマンカーディガン毎年定番人気の型です。2年ほど前に購入し、数回着用しました。毛玉もほとんどなく、黒ずみなども出ていないので、まだまだ綺麗に着ていただけます。ホームクリーニング済みです。ウール65%ですが、手洗い可能となっており、お手入れが楽なのもポイントです。肉厚で立体的な模様が可愛く、これからの季節にぴったりのお品です。身幅　約62センチ着丈　約67センチ袖丈　約73センチ※全て平置きで採寸水濡れ対策のをし、宅急便で発送いたします。フィッシャーマンセーターフィッシャーマンニットアランニット
http://narcologia.ru/goods/ordering481679.html
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