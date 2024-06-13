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- 【美品】フリークスストア フィッシャーマンカーディガン
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商品詳細
FREAK’SSTOREフィッシャーマンカーディガン毎年定番人気の型です。2年ほど前に購入し、数回着用しました。毛玉もほとんどなく、黒ずみなども出ていないので、まだまだ綺麗に着ていただけます。ホームクリーニング済みです。ウール65%ですが、手洗い可能となっており、お手入れが楽なのもポイントです。肉厚で立体的な模様が可愛く、これからの季節にぴったりのお品です。身幅 約62センチ着丈 約67センチ袖丈 約73センチ※全て平置きで採寸水濡れ対策のをし、宅急便で発送いたします。フィッシャーマンセーターフィッシャーマンニットアランニット
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