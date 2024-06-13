45rpm インディゴ　半袖シャツ　サイズ3

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商品詳細
45rpmのインディゴ染 半袖シャツです。袖やボタン部分に切り替えがあり、女性らしさもあり可愛いです(^^)綿100%
http://narcologia.ru/goods/Taipei937571.html
http://narcologia.ru/goods/rouge839710.html
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