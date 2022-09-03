ボッシュ工藤静香シャツブラウス



工藤静香 白ブラウス＆デニム姿でライブの打ち合わせへ「爽やか ...



写真】休日の『無人オフィス』で「白ブラウス」がまぶしい工藤静香：中 ...



工藤静香、白ブラウスの清楚系モノトーンコーデ披露「ココミちゃんに似 ...



工藤静香の“クセ強”シャツにツッコミ殺到！「千鳥だったらネタにしそう」



工藤静香、夏らしい白シャツ姿にネット賛否「髪型がかなり暑苦しい ...



工藤静香 自宅のつつじと「ピッタリ」同色ブラウス＆オーバーオール姿 ...



2021春のトレンドカラーは何色？失敗しない合わせ方 | スタイリスト ...



ボード「60s～90s」のピン



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工藤静香に驚き…白いブラウス＆デニム姿「久本雅美かと思った ...



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雑誌掲載ボッシュ３０年ほど前雑誌に工藤静香さんが着用しているのを見て気に入りお店に問い合わせて購入しました。(工藤静香さんが着たものではない)前ボタン1番下無し(タグに予備ボタン付いてます)襟元、内側タグ黄ばみ有り肩パッド付き当時3万位で購入しました。色···ブラック