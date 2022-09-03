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ボッシュ工藤静香シャツブラウス
商品番号 I44488857145
商品名

ボッシュ工藤静香シャツブラウス
ブランド名 ボッシュ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

雑誌掲載ボッシュ３０年ほど前雑誌に工藤静香さんが着用しているのを見て気に入りお店に問い合わせて購入しました。(工藤静香さんが着たものではない)前ボタン1番下無し(タグに予備ボタン付いてます)襟元、内側タグ黄ばみ有り肩パッド付き当時3万位で購入しました。色···ブラック
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