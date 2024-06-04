UNITED ARROWS チェックシャツ　38サイズ

ご覧いただきありがとうございます。上質なコットン素材で綺麗めにもカジュアルにも着まわしていただけます。1度、数時間着ただけで、とても綺麗な状態だと思います。サイズ…38（M）サイズ価格…15,750円袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください☺︎



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