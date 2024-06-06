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Ｌ２４７　蓋置　『一ノ瀬宗辰造』『唐銅』『金銀象嵌入』『青海波に双鶴紋』　共箱
商品番号 Q59209778338
商品名

Ｌ２４７　蓋置　『一ノ瀬宗辰造』『唐銅』『金銀象嵌入』『青海波に双鶴紋』　共箱
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

高さ　約　5cm横幅　約　⒌5cm※素人の測定のため、誤差がございます。多少の傷、汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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