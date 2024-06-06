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今中素友/芥子に雀図/けしの花/けしに小禽図/掛軸☆宝船☆AB-621
商品番号 O39169559528
商品名

今中素友/芥子に雀図/けしの花/けしに小禽図/掛軸☆宝船☆AB-621
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】今中素友　　　　　　　本名善蔵。別号に知章、草江軒がある。福岡市に生れ、郷里で上田鉄耕に数年間師事し、ついで川合玉堂の門に入つた。明治41年文展初入選以来、官展を主要なる発表の場として活躍した。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に多少の汚れシミ、糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　194cm　×　幅　32cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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