ミュウミュウ　miu miu レース　トップス　ブラウス　肩出し

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地サイズ 38着用感はありますが目立った汚れはないです。肩にスリットが入っており、二の腕がすっきり見えます。パンツでもスカートインでも可愛いです。



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