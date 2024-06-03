Carton Massif × COMME des GARCONS 青山店限定

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CartonMassif×COMMEdesGARCONS青山店限定ダンボール素材でできたバッグです未使用品ですが、長らく自宅保管の為、その旨ご理解いただきご購入お願いいたします縦16cm横15cmマチ10cm持ち手長さ22cm※平置き素人採寸です。ご了承くださいご質問などお気軽にどうぞ♪カラー···ゴールド柄・デザイン···無地素材.…ダンボール#CartonMassif#COMMEdesGARCONS#コムデギャルソン#コムコム#青山店限定#tricot#robe#tao#junyawatanabe#play#マルジェラお好きな方にも