FRUTTI DI BOSCO ショルダーバッグ

フルッティディボスコFRUTTIDIBOSCOショルダーバッグ-エナメル（レザー）のバッグです。 数年前、パーティー用に購入しましたが、2〜3回使用しただけで自宅保管しておりました。色はブラウン（ショコラ）です。 独特のデザインで、エナメルの材質のため、目を引くバッグです。ハラコのアニマル柄と中のワイン色の配色がとってもおしゃれです。 マチがありますので、結構物も入れられ便利です。また、肩にかけて使っていただくことも可能です。 ●サイズ：横32cm× 縦19cm × マチ11cm仕様アウトポケット×２、ミニポケット×１、携帯ポケット×１、ファスナーポケット×１、底鋲×４●素材：牛革、エナメル●その他、注意事項：特に傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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