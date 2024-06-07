LONGCHAMP クロコ型押しロゾ トートバッグ オフホワイト

❇︎ご覧頂き、ありがとうございます❇︎✿アイテムLONGCHAMPロンシャンクロコ型押しロゾトートバッグオフホワイト✿サイズタテ28cmヨコ34cmマチ12cmハンドル27cm⚠平置き実寸。着画はお断りいたします。素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。✿状態[外側]目立ったキズや汚れはなく、状態は良いです。[内側]少しヤケやヨゴレのある箇所あり全体的に目立ったキズや汚れのないおススメのお品です。✿カラーオフホワイト(色は映りの具合・画面などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)✿配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝★商品一覧はこちら↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓#youshop✿お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。また、お写真のお花やネックレス、コサージュ、ハンガー、バッグ等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾管理番号B-161



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