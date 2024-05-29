【極美品】トラディショナルウェザーウェア ブルゾン フード付 紫

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☆即日発送☆送料無料☆TraditionalWeatherwear(トラディショナルウェザーウェア)のキルティングコート。裾左右にポケット有り。後裾にスナップボタン有り。●管理番号：YK91●ブランド：TRADITIONALWEATHERWEARトラディショナルウェザーウェア八木通商(株)●カラー：パープル●サイズ：タグ表記32(Sサイズくらい)肩幅37cm身幅44cm着丈65cm袖丈60cmアームホール21cm袖幅11cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ポリエステル100%●状態：中古。かなり状態の良い商品です。まだまだお使いいただけます。人の手に一度渡っておりますので新品同様の状態ではないことをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●画像パソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますので、ご理解ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。着丈···ミドルカラー···パープルフード···フードあり（取外し不可）