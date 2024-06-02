レスポートサック ショルダーバッグ EVERYDAY

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商品詳細
【スタイル説明】小ぶりなボストンバッグのようなミニショルダーバッグです。コンパクトながら、しっかりとマチがあり、長財布や500mlのペットボトルも入る収納力があります。ショルダーストラップは取り外しができ、ハンドバッグとしてもお使い頂ける2WAY仕様。ちょっとしたお出かけはもちろん、旅行やアウトドアのサブバッグとしてもおすすめです。【仕様】メイン開閉部：ファスナー表面：(前後)ファスナー付きポケット×2裏面(内部)：ファスナー付きポケット×1オープンポケット×2ショルダーストラップ：取り外し・長さ調節可【商品サイズ】(約)16×24×13cm【注意点】生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。
http://narcologia.ru/goods/stage48697.html
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