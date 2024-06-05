RIMOWA SALSA⭐︎ユナイテッドアローズ別注モデル エクリュ 86L 4輪

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大人気だったリモワ×ユナイテッドアローズモデルのスーツケースです。サイズは絶版となってしまった使いやすい86㍑で、7泊〜10泊程度の旅行に最適です。4回ほど預け入れ荷物として使用しましたが、毎回カバーをかけていたためポリカーボネート表面の傷などは少ないかと思います。しかしながらスレ、傷、黄ばみや汚れなどは多少ございますので気にされる方はご遠慮ください。ヘコミ、亀裂などは見当たりません。車輪やハンドル、ファスナーなどはスムーズに稼働します。箱が無いため、梱包材を巻いてスーツケース用の袋に入れて発送いたします。サイズ:86L(H74.5×W49.5×D27.5)カラー:エクリュ（オフホワイト）購入元:ユナイテッドアローズ公式オンライン付属品:説明書、ラゲッジタグ4輪RIMOWASALSA\"ECRU\"リモワサルサ鏡面仕上げTSAロック付 000に設定出品に迷いがあるため、こちらのお値下げは考えておりません。ご了承ください。種類···スーツケース性別···レディースメンズ兼用りもわ キャリーケース 希少 レア ホワイト 海外旅行 国内旅行 販売終了 入手困難 りもあスーツケース容量···81L〜カラー···ホワイト柄・デザイン···無地