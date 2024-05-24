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ツモリチサト　ドットブラウス
商品番号 I19841543031
商品名

ツモリチサト　ドットブラウス
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用紙タグなし前身頃丈つめ品として購入したものです。試着のみ行いました。サイズ前身頃最短丈：約50cm前身頃最長丈：約61cm後身頃丈：約71cm胸囲：約61cmカラー...グレー袖丈...長袖柄・デザイン...ドット素材...コットン季節感...春,夏,秋#BEAMS#TOMORROWLAND#トゥモローランド#マチャット#MACHATT
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