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白銀ノエル　活動2周年　直筆メッセージ入りポストカード＋抱き枕カバー
商品番号 E19005511186
商品名

白銀ノエル　活動2周年　直筆メッセージ入りポストカード＋抱き枕カバー
ブランド名 Espare
特別価格 税込 7,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封新品です。タペストリー、ラバーマットの複数購入で送料分値引きします。大幅な値下げや、いくらまで値下げできますか？などの具体的な希望金額のない値下げ交渉は面倒な為、ブロックする場合があります。以下、ホロライブ（hololive）タレントときのそら/ロボ子/夜空メル/アキ・ローゼンタール/赤井はあと/夏色まつり/AZKi/湊あくあ/紫咲シオン/百鬼あやめ/癒月ちょこ/大空スバル/大神ミオ/猫又おかゆ/戌神ころね/白上フブキ/兎田ぺこら/潤羽るしあ/不知火フレア白銀ノエル/宝鐘マリン/桐生ココ/天音かなた/角巻わため/常闇トワ/姫森ルーナ/ラプラス・ダークネス/鷹嶺ルイ/博衣こより/沙花叉クロヱ/風真いろは
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