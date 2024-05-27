【送料込み】エルメス　クリッパーナクレクロノグラフ

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商品詳細
ブランドHERMES（エルメス）型番CL1.310商品名クリッパーナクレクロノグラフ材質ステンレススティールムーブメントクォーツサイズケース：直径31.0mm(リューズ含まず）腕周り：17cm全重量：74g付属品:内箱（保証書は付きません）状態:全体に使用による細かな傷がありますが、文字盤の視認には問題ありません。電池交換をしていないため、電池交換の必要があります。（時計内で電池液漏れがないことは検証済みです。）少し大きめの31mmサイズで存在感のあり、ビジネスはもちろん、カジュアル、フォーマルまで幅広くご使用いただけるかと思います。
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