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FURLA ショルダーバッグ　レオパード
商品番号 P29474356192
商品名

FURLA ショルダーバッグ　レオパード
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年秋頃に購入しました。17センチ×13センチ×7センチチェーン取り外し可能内袋有り自宅保管フルラ　FURLAレオパード　ヒョウ柄
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