ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
数年前に神戸の路面店で購入しました。発売時とても人気のあったライトグレーになります。縦:28横:22マチ:10素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。バック底と角の擦れや黒ずみ、内側のスエードの変色など多少の使用感はありますが、大切に使用していましたので型崩れもなく、持ち手やショルダーもキレイでまだまだ状態は良いと思います。ロゴ印もキレイに残っています。色んなお洋服にも合わせやすくとても使いやすかったです。付属品保存袋(やや汚れあり)ケアカードフィービー期の旧ロゴです♡お気軽にお問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle990366.html
http://narcologia.ru/goods/diamond658.html
http://narcologia.ru/goods/unusable550774.html
セリーヌ スモール バーティカル カバ | tradexautomotive.com
美品☆ セリーヌ バーティカルカバ スモール 2way グレージュ×青 ...
美品】セリーヌ バーティカルカバ スモール トリオンフ トリオンフ ...
美品✨ 現行セリーヌ バーティカルカバ スモール 2way レザー-
超美品✨セリーヌ CELINE スモール バーティカル カバ トートバッグ-
美品☆ セリーヌ バーティカルカバ スモール 2way グレージュ×青-
美品✨CELINEセリーヌ スモール 2way バッグ バーティカルカバ レザー ...
⭐️ 美品 セリーヌ バーティカル カバ スモール トートバッグ 2way ...
美品】セリーヌ バーティカルカバ トートバッグ 2way カーフレザー 黒 ...
珍しい 美品 ミニ バーティカル カバ CELINE ショップ袋 - verica.io
美品 セリーヌ スモールカバ トート ハンドバッグ-
【中古】 Celine セリーヌ バーティカル カバ スモール 2WAY トートバッグ グリーン
CELINE バーティカル カバ スモール ブラック-
http://narcologia.ru/goods/ramshackle990366.html
http://narcologia.ru/goods/diamond658.html
http://narcologia.ru/goods/unusable550774.html
セリーヌ スモール バーティカル カバ | tradexautomotive.com
美品☆ セリーヌ バーティカルカバ スモール 2way グレージュ×青 ...
美品】セリーヌ バーティカルカバ スモール トリオンフ トリオンフ ...
美品✨ 現行セリーヌ バーティカルカバ スモール 2way レザー-
超美品✨セリーヌ CELINE スモール バーティカル カバ トートバッグ-
美品☆ セリーヌ バーティカルカバ スモール 2way グレージュ×青-
美品✨CELINEセリーヌ スモール 2way バッグ バーティカルカバ レザー ...
⭐️ 美品 セリーヌ バーティカル カバ スモール トートバッグ 2way ...
美品】セリーヌ バーティカルカバ トートバッグ 2way カーフレザー 黒 ...
珍しい 美品 ミニ バーティカル カバ CELINE ショップ袋 - verica.io
美品 セリーヌ スモールカバ トート ハンドバッグ-
【中古】 Celine セリーヌ バーティカル カバ スモール 2WAY トートバッグ グリーン
CELINE バーティカル カバ スモール ブラック-