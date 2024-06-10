2個セット　ポケモンGoプラス

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商品詳細
朝比奈花音様専用ポケモンGoプラスペアリング方法①スマホの設定でブルートゥース接続ON②ポケモンgoアプリの設定→デバイス/サービスの接続→外部デバイスを選択③本体のボタン押す④ペアリング完了付属品本体リストバンドケーブル外箱、取扱説明書(電池式)ですが使用方法、ペアリング方法説明の為。#ポケモンgo#ポケモンgoプラス#オートキャッチ#ポケモンゴープラス
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