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新品 russet ラシット トート バッグ モノグラム ナイロン レザー
商品番号 P54200697520
商品名

新品 russet ラシット トート バッグ モノグラム ナイロン レザー
ブランド名 ラシット
特別価格 税込 5,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】新品未使用タグ付きrussetラシットトートバッグモノグラムナイロンレザー定価20.900円☆*:.。..。.:*☆:.。..。.:*☆タグ付きの未使用品です。開口部のギャザーがポイント！ブラックグレーパープルがミックスされたような色合いです。通勤通学に活躍しそうです。サイズ(センチ)横幅35高さ24マチ15サイズはよくご確認ください。丁寧な発送を心掛けます。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ご質問があればお気軽にどうぞ（¨̮）正規ブランドリユース店にて購入後、自宅保管素材···ナイロンカラー···ブラックカラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ
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