新品 russet ラシット トート バッグ モノグラム ナイロン レザー

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商品詳細
【商品説明】新品未使用タグ付きrussetラシットトートバッグモノグラムナイロンレザー定価20.900円☆*:.。..。.:*☆:.。..。.:*☆タグ付きの未使用品です。開口部のギャザーがポイント！ブラックグレーパープルがミックスされたような色合いです。通勤通学に活躍しそうです。サイズ(センチ)横幅35高さ24マチ15サイズはよくご確認ください。丁寧な発送を心掛けます。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ご質問があればお気軽にどうぞ（¨̮）正規ブランドリユース店にて購入後、自宅保管素材···ナイロンカラー···ブラックカラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ
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