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再値下げ！【ルイ ヴィトン】 モノグラム　ショルダーバッグ
商品番号 C91451934432
商品名

再値下げ！【ルイ ヴィトン】 モノグラム　ショルダーバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再値下げしました！LOUISVUITTONルイヴィトンショルダーバッグ　ハンドバッグ　ポーチ　レザーモノグラム斜め掛け可能　肩掛け可能◆正規店で購入いたしました。◆仕様開閉はファスナー内にファスナーポケット:1◆サイズ縦：約13cm横：約25cmマチ：約7.5cm※素人採寸のため誤差はご容赦下さい。◆状態※バッグの底面の革にシミのようなものがあります。※紐と金具の取り付け部分？にダメージがあります。それぞれ画像をご確認ください。
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