再値下げ！【ルイ ヴィトン】 モノグラム　ショルダーバッグ

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商品詳細
再値下げしました！LOUISVUITTONルイヴィトンショルダーバッグ ハンドバッグ ポーチ レザーモノグラム斜め掛け可能 肩掛け可能◆正規店で購入いたしました。◆仕様開閉はファスナー内にファスナーポケット:1◆サイズ縦：約13cm横：約25cmマチ：約7.5cm※素人採寸のため誤差はご容赦下さい。◆状態※バッグの底面の革にシミのようなものがあります。※紐と金具の取り付け部分？にダメージがあります。それぞれ画像をご確認ください。
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