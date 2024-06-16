未使用【美品】完売品♡DEICY ヴィンテージガーデン ブラウス 花柄 Fサイズ

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【注】お値下げや取引に関して大切なことを書いていますので必ずコメント及び購入前に自己紹介欄をご覧ください。ご覧頂きありがとうございます。【ブランド】DAICY✔定価 約２万円のお品発売すぐ店頭やWEBで即完売になったデイシーのヴィンテージガーデンブラウスです。華やかな明るい花柄が特別感があってとても可愛いですね♡デニムと合わせてサラッとした着こなしに。ロングスカートと合わせるとまた違った表情に(^o^)【表記サイズ】F（実寸要確認）【平置き実寸】 公式HPの表示では着丈51となっていましたが、実寸は44ぐらいです。ただ首ぐりが大きめに開いているので実際に着てみると51ぐらいの着用感になるようです。腕や胸元のシャーリングはゴムなのでよく伸びます。＊素人採寸のため誤差はお許しください。同じ服でも体型や好みによって人それぞれサイズ感は異なるため必ず購入前にお持ちのお洋服とサイズの比較をお願いします。大きかった小さかったイメージと違ったなどの理由での返品はお受けできません。【素材】 画像のタグをご確認ください。【状態】未使用ですがタグを取ってしまったので未使用に近いで出しています。自宅保管期間はありますが破れなどの決定的な難点は見当たりません。まだまだ着ていただけると思い出品しております。 他にも色々出品しています♡↓ ↓#168のレディースファッション【注】自宅保管に充分ご理解のある方にお願いします。出品前に何回も確認していますが老眼が始まってしまい見落としが無いとも限りません。使えないようなダメージがあった場合評価前に必ずご連絡いただける方のみお願いします。誠実に対応させていただきます。＊素人撮影のため色が異なって見える場合があります。色に強いこだわりのある方や細かいことが気になる方は購入をお控えください。簡易包装でコンパクトに梱包します。