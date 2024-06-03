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ROKU(ロク)メッシュトップス
商品番号 M78577825500
商品名

ROKU(ロク)メッシュトップス
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋素材···ポリエステル55%、コットン45%ROKUで購入したものです。1.2回しか着用しておりません。タグのところに少しだけ汚れがありますが、状態はかなり綺麗です！自宅にて保管しております。※タバコ✖️ペット✖️
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