トップス シースルー 花柄 レイヤードスタイル 韓国 韓国ファッション ...

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ご覧頂きありがとうございます。トレンド感のあるシースルーデザインがとっても可愛い花柄トップスです。見せるインナーを合わせると今っぽいコーデに。キャミワンピやスウェットとのレイヤードもおすすめです。※モデル写真のインナーは付いていません。【カラー】紫【サイズ】フリーサイズ着丈:約55cm身幅:約38cm肩幅:約35cm袖丈:約61cm◇お手持ちのトップスと比べて頂くとよりサイズ感がお分かりになると思います!!※サイズは人の手によって測っているため、1～3cmの誤差がある場合がございます。予めご了承ください。※画面上の色は実物と多少異なって見える場合があります。※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。※海外製品のため、国内産のものよりも小さな汚れほつれや縫製が甘いことがございますが、出品前に必ず検品しております。※気になることがあればコメントいただき、ご納得頂いてからご購入お願い致します！#オルチャン#韓国#韓国ファッション#トップス#デイジー柄#花柄#小花柄#ガーリー#フェミニン#オシャレ#デイリー#着まわし抜群#インポート#シースルー#長袖#トップス#黒#紫#ブラック#パープル#かわいい