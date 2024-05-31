roku 6 ロク　スケボリュームブラウス

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商品詳細
袖丈···長袖柄・デザイン···無地、ボリューム袖素材···コットン(綿)色...ネイビー6のボリューム袖が可愛いブラウスです定価¥17,6002回程度着用して自宅保管しておりましたサイズ※平置き素人採寸です着丈...63cm身幅...73cmご質問等ありましたらお気軽にどうぞ
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