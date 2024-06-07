【新品未使用】Jun and Ropeゴルフ ポロシャツ レディース

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ジュンアンドロペが新たに4名とウエア契約を締結 | JUN

ジュンロペお土産にもらったが、一度も着る機会なく自宅に保管していました。ゴルフでも普段着でも着れると思います。カラー···ピンク定価14000円季節感···春季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋袖丈···半袖