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VBH オリガミスクエア ショルダーバッグ レザー イタリア製
商品番号 D59332907624
商品名

VBH オリガミスクエア ショルダーバッグ レザー イタリア製
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ドドンパストア　にご来店ありがとうございます■ブランド名■VBHオリガミスクエアイタリア製　手作り■サイズ■　間口　19cm深さ　20cmチェーン長さ125cm■色■青　緑　系統ブルー　グリーン　系統■状態■目立った汚れ、ほつれありません形、太さの違うチェーンのベルトを使用しておりますしっかりした革のバッグです高級ドレスのような触り心地ですご覧になったご購入様におすすめの品物を出品していきますのでこちらもぜひご覧ください。　　　　↓#ドドンパストアメンズ　(洋服)★いいね❗が5つ貯まった品物は突然セールすることが多々あります。欲しいもの見比べたいものはいいね！しておくといいことありますよ♪★フォロー割100円値引きあります。フォローしてからコメントくださいね♪タイミング合えば当日発送できる時もあります。遅くも翌日発送で匿名でのメルカリ便です。管理番号　129032-2077
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