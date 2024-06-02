ボッテガヴェネタハンドバッグ ショルダーバッグ カバ レザー ミスト　ウィメンズ

素材···レザー(本革)縦 約35cm横 約30cmマチ 13.5cmハンドル 約40cmショルダーベルト 最大約96cm調節可バッグインポーチ縦 約10cm横 約16.5cmカード収納 4この度は商品をご観覧頂きありがとうございます♪こちらで販売している商品は、鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入している為、真贋には問題ないと認識しておりますが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください☆お写真③の左側上部にうっすら、小さな汚れがあります。 ご確認下さい。その他は気になる傷や擦れなどはありません。



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