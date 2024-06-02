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ボッテガヴェネタハンドバッグ ショルダーバッグ カバ レザー ミスト　ウィメンズ
商品番号 O19778214504
商品名

ボッテガヴェネタハンドバッグ ショルダーバッグ カバ レザー ミスト　ウィメンズ
ブランド名 ボッテガ
特別価格 税込 60,609 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···レザー(本革)縦　約35cm横　約30cmマチ　13.5cmハンドル　約40cmショルダーベルト　最大約96cm調節可バッグインポーチ縦　約10cm横　約16.5cmカード収納　4この度は商品をご観覧頂きありがとうございます♪こちらで販売している商品は、鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入している為、真贋には問題ないと認識しておりますが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください☆お写真③の左側上部にうっすら、小さな汚れがあります。　ご確認下さい。その他は気になる傷や擦れなどはありません。
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