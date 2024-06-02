SAINT LAURENT モノグラムYSLマテラッセラウンド長財布

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キャビアスキンのようなしっかりした型押しレザーを斜めにキルティングした「SAINTLAURENT」の長財布です。フロントのロゴはシルバーになっています。金のロゴに比べて上品で大人っぽい印象です。カラー:ペールブラッシュ公式サイトのサンローランで購入しましたが箱や証明書は無くしてしまったので本体の財布のみになります。※7枚目の画像は拾い画ですが、元々ここまで明るいピンクではありません。どちらかというと落ち着いたピンクベージュのような色に感じます。※使用頻度ありなので写真でご確認ください。外側→底部分の擦れ、汚れ ジッパー周りの布部分の黒ずみあり 縁部分の擦れによる剥がれが多少内側→印刷のロゴ部分に少し擦れと汚れがありますが他に目立った汚れ等はありません。【サイズ】タテ約95mm ヨコ約190mm【素材】レザー【仕様】札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×12 その他ポケット×2定価:¥93,500カラー···ピンク財布形···長財布