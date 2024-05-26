シャルロットシェネ　ピアス片耳⭐︎

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商品詳細
こちらは、シャルロットシェネの定番デザインのピアスです。正規品です。都内ロンハーマンにて購入いたしましたが、一度着用した後は着用機会がございませんので出品致します。定価：60,900円※こちらは1ピースでの販売品でした。お安く出品しておりますので、お値下げは致しかねます。専用箱がございますが、汚れやテープを剥がしたような跡が見られます。本体に目立つキズや汚れはございませんが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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