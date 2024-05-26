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シャルロットシェネ　ピアス片耳⭐︎
商品番号 K45312896616
商品名

シャルロットシェネ　ピアス片耳⭐︎
ブランド名 シャルロットシェネ
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、シャルロットシェネの定番デザインのピアスです。正規品です。都内ロンハーマンにて購入いたしましたが、一度着用した後は着用機会がございませんので出品致します。定価：60,900円※こちらは1ピースでの販売品でした。お安く出品しておりますので、お値下げは致しかねます。専用箱がございますが、汚れやテープを剥がしたような跡が見られます。本体に目立つキズや汚れはございませんが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/seamless947629.html
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