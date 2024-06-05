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商品詳細
色：ブラック素材：ダブルフェイスエコレザー定価：¥17,600(税込)ポケット：ありポケット数：内側にオープン２、ファスナー１A4収納：可付属ショルダー紐取り外し：不可・調整可付属ショルダー紐：ハンド/ショルダー開閉部分：マグネットその他：マチ部分のサイドジップは開閉可ノートPC13インチが入るサイズです。サイズは1番後ろの写真をご確認ください。通勤にて1週間ほど使用しましたが、別のものを使うようになったため出品いたします。使用している際には目立ちませんが、底に擦れ・小さな傷が見られます。写真にてご確認ください。何かご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡くださいませm(*__)m
http://narcologia.ru/goods/housekeeper171809.html
http://narcologia.ru/goods/unusable913274.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper840509.html
ROPÉ / 【E'POR】【A4対応】 Y BAG Shoulder L（サイドジップ ...
ROPÉ / 【E'POR】【ドラマ着用】【A4対応】 Y BAG Shoulder L（サイド ...
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【E'POR】【ドラマ着用】【A4対応】 Y BAG Shoulder L（サイドジップショルダーバッグ）
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【E'POR】【ドラマ着用】【A4対応】 Y BAG Shoulder L（サイドジップショルダーバッグ）
ROPE' - 【E'POR】 Y BAG Shoulder L サイドジップショルダーバッグの ...
ROPÉ / 【E'POR】【ドラマ着用】【A4対応】 Y BAG Shoulder L（サイド ...
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