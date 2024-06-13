未使用✨COACH 3way ハットン ベルト ショルダーバッグ カラーブロック

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#Ryoの出品◎○ブランドCOACHコーチ○アイテム3wayハットンベルトチェーンショルダーバッグウエストバッグクラッチバッグマルチ○型番884○サイズ縦約12cm横約16cmマチ約4cmチェーンショルダー約126cm(取り外し可、調整不可)ベルト約83〜111cm(取り外し可、11段階調整:3cm間隔）平置き実寸着画はお断りします○仕様開閉・フラップターンロック内側・カードホルダー×6チェーンショルダー・ベルトは２本とも取り外し可能な為、・チェーンショルダーで斜めがけミニバッグ・ベルトでウエストバッグ・全て外して手持ちでクラッチバッグ、ポーチ・カードホルダー付きなので、ウォレットショルダーとして、多機能にお使いいただけます。○カラーマルチカラー○素材レザー○付属品チェーンショルダーベルト保存袋製品カード○状態新品未使用のため、末永くお使い頂けます✨○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。○配送簡易梱包または段ボールにて1～2日程度で発送致します。2way4wayショルダークラッチポーチミニバッグウォレットショルダー肩掛け肩がけ斜め掛け斜めがけ牛革レザー革オールレザー本革カーフレザーロゴロゴ金具ロゴ刻印刻印アンティークゴールドゴールドゴールド金具金金具レディースカジュアルデート小さい小さめママママバッグ高級ラグジュアリーディナーベージュネイビー紺オレンジブラック黒ブラスレイクパーティー150531052706250500760097