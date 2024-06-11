PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま

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商品詳細
ご覧いただきまして有難うございます。PINKHOUSEの長袖ブラウスになります。コットン100%の、ブルーのチェック柄で、襟元にはリボンが付いていて、裾周りにはくまさんのバイアステープがあしらわれています。オールシーズン着回せます。ピンクハウス好きな方、いかがでしょうか？目立った傷や汚れはございませんが、中古品・自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。コンパクトに畳んで発送致します。畳ジワはご容赦ください。◇平置きサイズ肩幅 41cm袖丈 55cm身幅 48cm着丈 57cm(多少の誤差はご容赦ください)テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック
http://narcologia.ru/goods/diamond663058.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi557247.html
http://narcologia.ru/goods/septet55519.html
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PINK HOUSE(ピンクハウス) / 長袖ブラウス/--/コットン/ブルー ...
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PINK HOUSE (ピンクハウス) ギンガムチェッククマワッペン ホワイト×ブルー ホワイト×ブルー サイズ:-
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pink house ピンクハウス テディベア くま 紺 ブルー Tシャツ | フリマアプリ ラクマ
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