  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
商品番号 N38775198590
商品名

PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきまして有難うございます。PINKHOUSEの長袖ブラウスになります。コットン100%の、ブルーのチェック柄で、襟元にはリボンが付いていて、裾周りにはくまさんのバイアステープがあしらわれています。オールシーズン着回せます。ピンクハウス好きな方、いかがでしょうか？目立った傷や汚れはございませんが、中古品・自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。コンパクトに畳んで発送致します。畳ジワはご容赦ください。◇平置きサイズ肩幅　41cm袖丈　55cm身幅　48cm着丈　57cm(多少の誤差はご容赦ください)テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック
http://narcologia.ru/goods/diamond663058.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi557247.html
http://narcologia.ru/goods/septet55519.html
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE - ピンクハウス シャツ ブラウス フリル チェック コットン ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE - ピンクハウス シャツ ブラウス フリル チェック コットン ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE(ピンクハウス) / 長袖ブラウス/--/コットン/ブルー ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE - ピンクハウス シャツ ブラウス フリル チェック コットン ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE(ピンクハウス) / 長袖ブラウス/--/コットン/ブルー ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE(ピンクハウス) / 長袖ブラウス/--/コットン/ブルー ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE(ピンクハウス) / 長袖ブラウス/--/コットン/ブルー ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE (ピンクハウス) ギンガムチェッククマワッペン　 ホワイト×ブルー ホワイト×ブルー サイズ:-
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE - ピンクハウス シャツ ブラウス フリル チェック コットン ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE(ピンクハウス) / 長袖ブラウス/--/コットン/ブルー ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE (ピンクハウス) ギンガムチェッククマワッペン　 ホワイト×ブルー ホワイト×ブルー サイズ:-
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
pink house　ピンクハウス　テディベア　くま　紺　ブルー　Tシャツ | フリマアプリ ラクマ
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE - ピンクハウス シャツ ブラウス フリル チェック コットン ...
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
pink house　ピンクハウス　テディベア　くま　紺　ブルー　Tシャツ
PINK HOUSE 長袖 ブラウス コットン ブルー チェック柄 くま
PINK HOUSE (ピンクハウス) ギンガムチェッククマワッペン　 ホワイト×ブルー ホワイト×ブルー サイズ:-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru