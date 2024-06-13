

UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース



UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース UNITED TOKYO ユナイテッドトウキョウ ピグメントマーメイドワンピース

ユナイテッドトウキョウのワンピースです。一度着用しましたが目立った汚れはございません。マーメードタイプでとても可愛いです。定価 ¥19,800ユナイテッドトウキョウ サイズ 1≪UNITEDTOKYO21AW≫■素材タテ糸にポリエステル分繊糸、ヨコ糸にポリエステルのウーリー糸を使用したシルクオーガンジー調の素材になります。混率はポリエステル100％ですが異なるタイプの原糸を使用する事で張り感と膨らみ感を出した素材です。上品な光沢感と繊細な糸使いが特徴で美しいシルエットを生み出します。■デザインロウウエストデザインのワンピースはバスト~ヒップ下まですっきりとしたリーンシルエットで直線的なIラインを描きます。生地の特性上、身体のラインを拾わないのでより構築的に美しいラインの形状を保ったまま着用できます。前はファスナー開きでアクセサリーのようなスライダーがきらっと光り、モード感をプラス。肩紐はアーティな曲線を描き、緩やかで独創的な印象です。ヒップ下からはボリュームを持たせた可愛らしさ。バックスタイルもギャザーとアシンメトリーな紐使いがポイントで、360度気を抜かないデザイン性に溢れたワンピースです。総丈121センチ身幅41.5センチカラー···ブラック柄・デザイン···無地