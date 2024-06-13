ダイアンフォン DVF コットンワンピース モノトーン 白黒グレー

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商品詳細
ダイアン・フォン・ファステンバーグのワンピースドレスです。2回程度の着用。クリーニング済みです。ダイアンには珍しい、コットン素材のワンピースになります。ハリのある生地で、透け感はありませんが、薄手のコットンなのでインナーにご注意下さい。共布のベルト付き(取り外し不可)。サイズ6、大きめM〜L相当総丈87cm、肩幅39cm、バスト86cm、ウエスト70cmカラー···グレー柄・デザイン···モザイク袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/injure842367.html
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