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芦田じゅんとSAGA￼MINKのコラボ、珍しい貂の毛皮、軽い最高の毛並み
商品番号 G44997176902
商品名

芦田じゅんとSAGA￼MINKのコラボ、珍しい貂の毛皮、軽い最高の毛並み
ブランド名 ジュンアシダ
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···シルク素材···リアルファーカラー···ブラウン柄・デザイン···無地なめらかさ￼、光沢、軽さ、そして￼一流デザイナー、芦田、淳の作品。しなやかさとなめらかさを持ち合わせた軽さ重視の毛皮です。毛皮はたくさん持っていますが、やはり、貂の毛皮は最高の出来栄えだと思います。
http://narcologia.ru/goods/unusable232274.html
http://narcologia.ru/goods/competitive85281.html
http://narcologia.ru/goods/preference318138.html
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