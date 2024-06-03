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【美品】ボッテガヴェネタ　サイドゴアブーツ　レザー　シューズ　革靴　ブラック
商品番号 R51597443542
商品名

【美品】ボッテガヴェネタ　サイドゴアブーツ　レザー　シューズ　革靴　ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧頂き誠に有難うございます★【商品状態】外観：少々使用感ございますが目立つ傷汚れのない綺麗な状態を保っております。【仕様】サイズ：表記36日本サイズ23センチ　ヒール2段4.5センチカラー：ブラック付属品：なし※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★【送料】無料【配送について】入金確認後、1〜2日で発送致します。★最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！お品物によってはお値段交渉等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください★
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