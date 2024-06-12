F0099 ZARA BASIC 大人のお洒落♡黒のジャケット

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◆商品説明ZARABASICの黒のジャケットです。背中側は透けてます。前はしっかり、しなやか素材なのにジャケットやコートの質感。お袖は動かしやすい軽めの生地と、デザイン性の高さが際立ちます♪画像はわかりづらいので明るめにしています。上質な\"黒\"のお洋服です。【ゆったりサイズ・大きめサイズ多数出品】◆状態【A】キレイです。【S】新品・未使用【A】未使用に近い美品【B】多少の使用感はあるが美品【C】小さなキズ、シミはあるが全体的に目立った汚れナシ【D】汚れ、キズ、あり☒古着ゆえの使用感や些細な汚れなど、古着にご理解のない方はご購入をお控えください。また、撮影環境や使用端末によって色味に差が出る事もございます。◆サイズM、28下記寸法にてご判断下さい。着丈：55身幅：49肩幅：41袖丈：58全て、cm単位です。平置き、素人採寸の多少の誤差はご了承ください《発送について》基本的に平日発送です。金曜日ご購入の場合は週明けになります。#おしゃれ#ゆったり#大きいサイズ#派手#古着ファッション#個性的#大人服#上品#デザイン性#韓国ファッション#メンズ#レディース#ZARABASIC#黒#ジャケット#上質NO.F0099