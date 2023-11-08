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【新品】三愛フィロソフィー 伊勢丹購入 高級!6万円超! 黒ボレロ ジャケット
商品番号 E68992626448
商品名

【新品】三愛フィロソフィー 伊勢丹購入 高級!6万円超! 黒ボレロ ジャケット
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】伊勢丹にて購入したSAN-AIPHILOSOPHYの羽織です（定価68,250円）　　イタリアメーカーの生地を使用いており、上質でとてもおしゃれです。☆日本製☆サイズL☆肩幅：約37ｍ　身幅：約43cm　着丈：約40cｍ　袖丈：23cm（誤差はご了承下さいね）☆表地　綿１００％　別布　ポリエステル１００％　シフォン部分　ポリエステル１００％　裏地・キュプラ１００％【状態について】新品未使用で綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品になります。完璧を求める方や気になさる方はご遠慮下さい。よろしくお願いします。#新品#黒ジャケット#ドレス#ワンピース#高級ボレロ#豪華#伊勢丹
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