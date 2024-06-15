MARNI マルニ バイフォールドウォレット 二つ折り財布

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商品詳細
売り切りたいので、少しのお値下げは検討いたします。昨年購入し使用しておりました。比較的美品ではあります。小銭入れの部分は多少汚れはあります。定価64900円巾着と箱もお付けできます！カラーディジョンブラウン+ライラックパープル+ブラックエッジ：ブラック☆素材牛革☆サイズ(cm)縦：11横：8.5厚さ：2☆仕様・スナップボタン付きの二つ折りウォレット・コントラストカラーの縁・紙幣入れ1つ・カードスロット4つ・スナップボタン付きコインポケット・フラットポケット1つ#マルニ#MARNI#財布#ウォレット#ミニ財布#バイフォールドウォレット#コンパクトウォレット#二つ折り財布財布形/開け口···二つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)
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