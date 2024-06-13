【K18 / PT900】ネックレストップ チャーム 3g

ご覧いただきありがとうございます。実家の整理をしていたら出てきました。以前母が使用していたネックレスのトップです。もう使用しないそうなので、出品致します。▪️商品：ネックレストップ▪️金質：K18/PT900▪️素材：トパーズ00.4ctエメラルド0.07ctアメジスト0.03ct（石の種類は素人判断になりますなで、写真をみてご判断お願い致します。）▪️重量：3g▪️状態：多少の細かい傷や汚れがあります。写真でのご確認お願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願い致します。tk5



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