CHANEL ココマーク ピアス 片耳 確実正規品

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こちら確実に正規品になります。ミニピアスですので男女問わずお使い頂けるお品です。綺麗に梱包しメルカリ便にて発送させて頂きます。片帆なくしてからずっと使っていませんでしたので素人管理に理解できる方よろしくお願い致します。CHANEL