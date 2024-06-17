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SWAROVSKI　ペンダントトップ
商品番号 W98724451575
商品名

SWAROVSKI　ペンダントトップ
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキーのペンダントトップです。付属の革紐が経年劣化していたため新品の革紐を購入しましたが、その後使用することがなかったので出品します。トップ縦の長さ　約3.3センチ革紐長さ　90センチマークありネックレスクリスタルガラスハート即購入◯お値下げ✕
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