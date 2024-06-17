SWAROVSKI　ペンダントトップ

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商品詳細
スワロフスキーのペンダントトップです。付属の革紐が経年劣化していたため新品の革紐を購入しましたが、その後使用することがなかったので出品します。トップ縦の長さ 約3.3センチ革紐長さ 90センチマークありネックレスクリスタルガラスハート即購入◯お値下げ✕
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